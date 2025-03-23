Правительство одобрило вотум недоверия Баарав-Миаре

Кабинет министров Израиля единогласно одобрил вотум недоверия юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в голосовании не участвовал (из-за конфликта интересов он не имеет права принимать участия в обсуждении каких-либо вопросов, связанных с юридической системой).

Баарав-Миара при обсуждении вопроса о вотуме недоверия не присутствовала. Накануне голосования она опубликовала письмо, которое было направлено в секретариат правительства: "Досрочное завершение каденции юридического советника правительства – это совершенно исключительный шаг, а декларативное заседание, запланированное на сегодня, не является частью упорядоченной процедуры, не имеет никакой юридической силы и обходит установленные правила. Правительство хочет быть выше закона, оно стремится к ситуации, когда действует бесконтрольно и без каких-либо сдерживающих центров даже в самые сложные времена. Нас не запугают. Нынешнее предложение предусматривает абсолютную лояльность по отношению к политическому руководству".

Возле здания министерства главы правительства, где проходило заседание, митинговали сотни противников правительства Нетаниягу.

Причина вынесения вотума недоверия Баарав-Миаре, по версии правительства – длительные и сущностные разногласия с юридическим советником правительства. В соответствии с решением правительства от 2000 года, основанном на выводах "комиссии Шамгара", такие разногласия являются достаточным основанием для того, чтобы уволить юридического советника правительства.

Однако голосование в правительстве – лишь первый шаг в этом процессе. После голосования должна быть созвана та же комиссия по отбору во главе с бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Состав этой комиссии пока неполон: туда должен войти какой-либо бывший министр юстиции и депутат Кнессета. Ярив Левин намерен кооптировать в состав этой комиссии спикера Кнессета Амира Охану, который в прошлом занимал пост министра юстиции, а также главу комиссии Кнессета по законодательству Симху Ротмана. В оппозиции заявляют, что такой состав комиссии является изначально несбалансированным. Эта комиссия должна заслушать доводы правительства, а также контрдоводы юридического советника правительства. В данном случае, министр юстиции Ярив Левин представит подготовленный им документ, в котором перечисляются примеры отказа юридического советника правительства представлять правительство в суде, а также злоупотреблений юридическим советником ее полномочиями при блокировании решений правительства.

Гали Баарав-Миара получит право представить свои доводы, после чего комиссия примет решение.

Ожидается, что затем проигравшая сторона подаст апелляцию в БАГАЦ.