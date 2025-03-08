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Израиль

Биньямин Нетаниягу проведет телефонное совещание по вопросу переговоров об освобождении заложников

Заложники
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 08 марта 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 20:26
Биньямин Нетаниягу проведет телефонное совещание по вопросу переговоров об освобождении заложников
Chaim Goldberg/Flash90

Биньямин Нетаниягу проведет телефонное совещание по вопросу продолжения переговоров об освобождении заложников с представителями системы безопасности и членами переговорной группы.

В нем будут участвовать министры Исраэль Кац, Гидеон Саар и Рон Дермер, а также глава партии ШАС Арье Дери. Кроме того, приглашены руководители служб безопасности: глава генштаба генерал-майор Эяль Замир, глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, глава "Мосада" Давид Барнеа, глава штаба по делам похищенных и пропавших без вести генерал-майор резерва Ницан Алон и координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш.

Израиль
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