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В Иерусалиме Парад Гордости пройдет по особому сценарию, как акция за освобождение заложников

время публикации: 08 мая 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 15:08
В Иерусалиме Парад Гордости пройдет по особому сценарию, как акция за освобождение заложников
Yonatan Sindel/Flash90

После того, как мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил об отмене традиционного Парада Гордости и проведении вместо него в этом году митинга, "символизирующего гордость, надежду и свободу", об изменении формата мероприятия объявили и организаторы Парада Гордости в Иерусалиме.

Движение "А-Баит а-Патуах" ("Открытый дом"), организующее мероприятия ЛГБТ+ общины в столице, сообщили, что в этом году в связи с продолжающейся войной и тем, что заложники все еще остаются в руках ХАМАСа, Парад Гордости пройдет по особой программе.

"Парад, который пройдет 30 мая, будет изменен в духе времени, но пройдет по традиционному маршруту шествия", - сообщили представители организации. По их словам, в отличие от Тель-авивского прайда, иерусалимский Парад Гордости и Толератности является акцией протеста, и именно поэтому он не будет отменен. В ходе мероприятия будут провозглашаться призывы к немедленному возвращению заложников.

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