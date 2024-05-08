ЦАХАЛ продолжает операцию в Рафиахе и других районах Газы, сведения об убитых с палестинской стороны

В ночь на 8 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжается операция в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в Джабалии; израильские военные обстреливали из артиллерийских орудий дома в квартале Зайтун, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Джухр ад-Дик;

На юге сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Рафаха; сообщалось об интенсивных боях на востоке Рафаха; танки ЦАХАЛа действовали в восточных районах Рафаха, была слышна интенсивная стрельба; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла башню Аль-Масри в центре Рафаха.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает: в Рафахе, на юге сектора Газы, в результате действий израильских военных этой ночью убиты двое местных жителей. Еще пятеро были убиты в Джабалии, на севере сектора, и в других районах.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 8 мая.