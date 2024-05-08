Опрос "Решет": правые усиливаются, левые не проходят в Кнессет

Вечером 7 мая были опубликованы результаты опроса телеканала "Решет", которые показали усиление популярности правых партий "Оцма Иегудит" под руководством Итамара Бен-Гвира и "Ционут Датит" под руководством Бецалеля Смотрича.

Согласно этому опросу, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, больше всего голосов получила бы партия "Махане Мамлахти" под руководством Бени Ганца – 30. Далее следуют: "Ликуд" (Биньямин Нетаниягу) – 19 и "Еш Атид" (Яир Лапид) – 15.

При этом "Оцма Иегудит" получает 12 мандатов, НДИ – 10, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 7, РААМ – 6, "Ционут Датит" – 6, ХАДАШ- ТААЛ – 5.

"Авода", МЕРЕЦ, БАЛАД, "Ямин Мамлахти" не преодолевают электоральный барьер.

Таким образом, согласно этому опросу, усиливается правый фланг, левые не проходят в Кнессет, без арабских партий РААМ и ХАДАШ-ТААЛ у блока Ганца не более 55 мандатов.

Проведенный опрос также показал: 44% израильтян возражают против сделки с ХАМАСом, 41% сделку поддерживают. Остальные не имеют мнения.