ЦАХАЛ ликвидировал Ахмада Али – командира сил морских операций ХАМАСа в городе Газа. Видео

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа при помощи беспилотника военно-воздушных сил ликвидирован Ахмад Али, командир силами морских операций ХАМАСа в городе Газа.

По данным израильских спецслужб, во время войны Ахмад Али отвечал за наступательные операции ХАМАСа на территории Израиля, а также против сил ЦАХАЛа, размещенных на территории сектора.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что в последние недели Ахмад Али занимался подготовкой и организацией терактов против израильских военнослужащих в "коридоре безопасности в центре сектора Газы".