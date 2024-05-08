ЦАХАЛ ликвидировал Ахмада Али – командира сил морских операций ХАМАСа в городе Газа. Видео
время публикации: 08 мая 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 20:01
В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа при помощи беспилотника военно-воздушных сил ликвидирован Ахмад Али, командир силами морских операций ХАМАСа в городе Газа.
По данным израильских спецслужб, во время войны Ахмад Али отвечал за наступательные операции ХАМАСа на территории Израиля, а также против сил ЦАХАЛа, размещенных на территории сектора.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что в последние недели Ахмад Али занимался подготовкой и организацией терактов против израильских военнослужащих в "коридоре безопасности в центре сектора Газы".
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