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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал Ахмада Али – командира сил морских операций ХАМАСа в городе Газа. Видео

время публикации: 08 мая 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 20:01
ЦАХАЛ ликвидировал Ахмада Али – командира сил морских операций ХАМАСа в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа при помощи беспилотника военно-воздушных сил ликвидирован Ахмад Али, командир силами морских операций ХАМАСа в городе Газа.

По данным израильских спецслужб, во время войны Ахмад Али отвечал за наступательные операции ХАМАСа на территории Израиля, а также против сил ЦАХАЛа, размещенных на территории сектора.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что в последние недели Ахмад Али занимался подготовкой и организацией терактов против израильских военнослужащих в "коридоре безопасности в центре сектора Газы".

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