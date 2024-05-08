Мать девушки, погибшей в Бразилии, попросила прекратить нападки на спутника ее дочери

Хагит Розмарин, мать Альмы Буаданы, погибшей 7 мая в Рио-де-Жанейро, дала интервью радиостанции "Кан Бет", в котором рассказала о том, что известно ей об обстоятельствах гибели дочери и о израильтянине, который был с ней до последней минуты.

Хагит Розмарин рассказала, что Альма путешествовала по странам Южной Америки с 20 сентября. В Бразилии она провела два месяца, Рио-де-Жанейро должен был стать последним городом в ее бразильском турне. Вчера Альма решила подняться на гору Корковадо, которая считается одной из главных достопримечательностей Рио. На гору она поднималась с приятелем, израильтянином, с которым познакомилась в общежитии.

К знаменитой статуи Христа Альма и ее спутник поднялись на такси, но спускаться им пришлось пешком. Они торопились сделать это до наступления темноты.

По словам спутника Альмы, они почти спустились, когда к ним подъехала машина. Юноша шел впереди, Альма за ним. Машина вклинилась между ними. Из машины вышел мужчина, он кричал и требовал отдать деньги и ценные вещи. Альма испугалась, она побежала в сторону небольшого заграждения и попыталась его перепрыгнуть, не зная, что за заграждением – обрыв. Когда Альма упала, грабители сели в машину и уехали.

Спутник Альмы принялся ее искать. Уже спустились сумерки. Он нашел девушку по плачу. Когда он спустился к Альме, она лежала на спине и плакала от боли. Парень позвонил приятелю и попросил его вызвать "скорую" и спасателей. Все это время он держал девушку за руку и пытался утешить, но вдруг она замолчала. Парень проверил пульс, его не было. Он пытался сделать массаж сердца, это не помогло. "Скорая" приехала только через 40 минут.

Хагит Розмарин сказала, что она разговаривала со спутником своей дочери и верит тому, что он рассказывает.

"Единственная причина, по которой я согласилась на это интервью, это то, что я хочу, чтобы прекратились нападки на спутника Альмы. Его зовут Дан Хен, и я верю, что он сделал все, чтобы спасти мою дочь", – сказала Хагит Розмарин.

Ранее бразильская полиция отмечала, что спутник девушки путается в показаниях: сначала он говорил о том, что грабители были на мотоцикле, затем – на красной машине. Следователи отдела по убийствам проверяют все версии, по всей видимости, подозревая и его.

В израильских социальных сетях высказывались различные версии, в том числе звучали обвинения в адрес юноши.