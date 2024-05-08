9 мая в районе Иерусалима пройдет репетиция воздушного парада ВВС ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 9 мая, в районе Иерусалима пройдет подготовка к воздушному параду по случаю Дня памяти.

Репетиции начнутся рано утром и будут продолжаться в течение всего дня.

Военные просят граждан не беспокоиться: интенсивное движение военных самолетов и вертолетов не связано с ситуацией в сфере безопасности или новыми угрозами.