9 мая в районе Иерусалима пройдет репетиция воздушного парада ВВС ЦАХАЛа
время публикации: 08 мая 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 22:25
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 9 мая, в районе Иерусалима пройдет подготовка к воздушному параду по случаю Дня памяти.
Репетиции начнутся рано утром и будут продолжаться в течение всего дня.
Военные просят граждан не беспокоиться: интенсивное движение военных самолетов и вертолетов не связано с ситуацией в сфере безопасности или новыми угрозами.
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