ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 08 мая 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 15:41
ЦАХАЛ сообщает, что 8 мая в течение нескольких минут атаковал более 20 объектов "Хизбаллы" в районе Рамия, на юге Ливана.
Были ликвидированы инфраструктура "Хизбаллы" и склады боеприпасов.
Для проведения операции ЦАХАЛ задействовал авиацию и артиллерию.
После точных попаданий были зафиксированы вторичные взрывы.
Кроме того, недавно ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Маруина и Кфар-Килы.
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