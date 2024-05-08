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Израиль

ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 08 мая 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 15:41
ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что 8 мая в течение нескольких минут атаковал более 20 объектов "Хизбаллы" в районе Рамия, на юге Ливана.

Были ликвидированы инфраструктура "Хизбаллы" и склады боеприпасов.

Для проведения операции ЦАХАЛ задействовал авиацию и артиллерию.

После точных попаданий были зафиксированы вторичные взрывы.

Кроме того, недавно ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Маруина и Кфар-Килы.

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