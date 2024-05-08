ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщает, что 8 мая в течение нескольких минут атаковал более 20 объектов "Хизбаллы" в районе Рамия, на юге Ливана.

Были ликвидированы инфраструктура "Хизбаллы" и склады боеприпасов.

Для проведения операции ЦАХАЛ задействовал авиацию и артиллерию.

После точных попаданий были зафиксированы вторичные взрывы.

Кроме того, недавно ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Маруина и Кфар-Килы.