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ЦАХАЛ в ночь на 8 мая действовал в районах Хеврона, Бейт-Лехема, Рамаллы, Шхема, Туль-Карема

время публикации: 08 мая 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 06:32
ЦАХАЛ в ночь на 8 мая действовал в районах Хеврона, Бейт-Лехема, Рамаллы, Шхема, Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 мая действовали в Хевроне и около Хеврона (в Саире), в Бейт-Лехеме и около Бейт-Лехема (в Туку), в Шхеме и около Шхема (в Асире аль-Киблии), около Рамаллы (в Биду, Дир Абу Мишале), в Нур аш-Шамсе (к востоку от Туль-Карема), в Яабаде (юго-западней Дженина).

Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 мая.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

Был обстрелян КПП Хауара, к югу от Шхема. Ответственность за обстрел взяли на себя "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) и "Львиное логово". Пострадавших нет.

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