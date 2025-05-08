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Израиль

Ликвидирован террорист, похитивший 7 октября 85-летнюю Яфу Адар

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
Ликвидация
время публикации: 08 мая 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 19:34
Ликвидирован террорист, похитивший 7 октября 85-летнюю Яфу Адар
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают об удачной операции по ликвидации террориста Мухаммада Расми Марзука Бараке в районе города Газа: он был боевиком военной разведки ХАМАСа и принимал деятельное участие в резне 7 октября 2023 года.

Именно он запечатлен на "триумфальном видео", где террористы везут в сектор Газы похищенную ими в кибуце Нир-Оз 85-летнюю Яфу Адар. На этом видео женщина дезориентирована, она улыбается, не понимая, что происходит.

В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается, что ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности, однако не указано конкретно, в каком гражданском объекте укрывался уничтоженный террорист.

Израиль
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