Ликвидирован террорист, похитивший 7 октября 85-летнюю Яфу Адар
время публикации: 08 мая 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 19:34
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают об удачной операции по ликвидации террориста Мухаммада Расми Марзука Бараке в районе города Газа: он был боевиком военной разведки ХАМАСа и принимал деятельное участие в резне 7 октября 2023 года.
Именно он запечатлен на "триумфальном видео", где террористы везут в сектор Газы похищенную ими в кибуце Нир-Оз 85-летнюю Яфу Адар. На этом видео женщина дезориентирована, она улыбается, не понимая, что происходит.
В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается, что ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности, однако не указано конкретно, в каком гражданском объекте укрывался уничтоженный террорист.
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