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Израиль

На пляже Дугит на Кинерете из воды извлекли подростка, врачи борются за его жизнь

время публикации: 08 мая 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 19:07
На пляже Дугит на Кинерете из воды извлекли подростка, врачи борются за его жизнь
Пресс-служба МАДА

15-летний подросток захлебнулся во время купания в Кинерете. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" застали процесс спасения в самом его начале.

Подросток не дышал, у него не было пульса, но благодаря своевременной реанимации его сердце снова забилось. Пострадавшего отвезли в больницу "Пория" в Тверии в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания.

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