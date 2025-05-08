На пляже Дугит на Кинерете из воды извлекли подростка, врачи борются за его жизнь

15-летний подросток захлебнулся во время купания в Кинерете. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" застали процесс спасения в самом его начале.

Подросток не дышал, у него не было пульса, но благодаря своевременной реанимации его сердце снова забилось. Пострадавшего отвезли в больницу "Пория" в Тверии в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания.