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Израиль

Двое детей тяжело травмированы в результате аварии квадроцикла в Тире

Мада
Дети
ДТП
время публикации: 08 мая 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 18:42
Двое детей тяжело травмированы в результате аварии квадроцикла в Тире
Yonatan Sindel/Flash90

В Тире перевернулся электрический квадроцикл ("тракторон"), на котором ехали двое детей. В результате инцидента 12-летний мальчик получил множественные травмы всего тела, и 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и травмировал конечности.

По сообщению "Маген Давид Адом", оба ребенка находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, их отвезли в больницу.

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