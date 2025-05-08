Двое детей тяжело травмированы в результате аварии квадроцикла в Тире
время публикации: 08 мая 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 18:42
В Тире перевернулся электрический квадроцикл ("тракторон"), на котором ехали двое детей. В результате инцидента 12-летний мальчик получил множественные травмы всего тела, и 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и травмировал конечности.
По сообщению "Маген Давид Адом", оба ребенка находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, их отвезли в больницу.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025