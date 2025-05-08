Двое детей тяжело травмированы в результате аварии квадроцикла в Тире

В Тире перевернулся электрический квадроцикл ("тракторон"), на котором ехали двое детей. В результате инцидента 12-летний мальчик получил множественные травмы всего тела, и 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и травмировал конечности.

По сообщению "Маген Давид Адом", оба ребенка находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, их отвезли в больницу.