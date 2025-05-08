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Израиль

150 целей инфраструктуры террора за 72 часа: ЦАХАЛ действует в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 18:00
150 целей инфраструктуры террора за 72 часа: ЦАХАЛ действует в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа в среду, 7 мая, нанесли удар по цели в районе Дир аль-Балаха, ликвидировав террориста Насера Цабахи Ибрагима Джумаа, командира штаба по производству ракет террористической организации ХАМАС. Джумаа много лет служил в штабе и принимал активное участие в террористическом ракетостроении.

Перед атакой были приняты меры для максимального снижения риска для гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную информацию.

Военнослужащие дивизии "Газа" продолжают действовать на юге сектора, а военнослужащие 252-й дивизии – на севере сектора Газы. В ходе операции были с воздуха ликвидированы несколько террористов, пытавшихся заложить взрывное устройство возле израильских сил, уничтожены склад оружия ХАМАСа и здание, в котором находились террористы, обстреливавшие израильтян.

В течение последних 72 часов ВВС атаковали более 150 целей по всему сектору Газы, включая группы вооруженных террористов, подземную инфраструктуру и военные объекты.

Израиль
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