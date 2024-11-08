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Израиль

14-й телеканал: в Иорданской долине обнаружен подземный объект, похожий на туннель террористов

время публикации: 08 ноября 2024 г., 00:43 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 00:43
14-й телеканал: в Иорданской долине обнаружен подземный объект, похожий на туннель террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

В палестинской деревне Тамун в Иорданской долине израильские военнослужащие обнаружили под кафе подземный объект. Об этом сообщил 14-й телеканал на своем сайте.

В сообщении отмечается, что протяженность подземного объекта составляет около 20 метров. В нем не найдено оружия, он не имеет дополнительных выходов на поверхность.

В публикации отмечается, по оценкам военных, объект предполагалось в будущем использовать в качестве укрытия для террористов или для хранения оружия.

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