Визит главы МИДа Франции в церковь в Иерусалиме: действия сотрудников ШАБАКа стали причиной скандала

Во время визита министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в церковь "Патер Ностер" на Масличной горе произошел инцидент, ставший причиной дипломатического скандала.

Церковь, которую собирался посетить Барро находится на так называемой "территории Элеона", которую Франция считает своей собственностью. В 1856 году французская аристократка из рода Латур д'Овернь приобрела развалины древней церкви на Масличной горе. На этом месте была построена церковь "Патер Ностер" и кармелитский монастырь. С 1872 года за стенами монастыря, украшенными молитвой "Отче наш" на многих языках, проживают монахини-кармелитки. Перед смертью Орели де Латур д'Овернь завещала свою собственность Франции.

По информации израильского телеканала i24, перед визитом министра на территорию комплекса зашли вооруженные сотрудники израильских служб безопасности, не согласовав свои действия заранее с французской стороной. (По информации израильских СМИ, это были сотрудники ШАБАКа). Министр Жан-Ноэль Барро отменил свой визит в церковь, обвинив израильтян в "покушении на неприкосновенность территории, принадлежащей Франции".

После отъезда Барро, между израильтянами и охранниками консульства Франции, имеющими дипломатический статус, произошло столкновение. Французов задержали, а одного из них при задержании уложили на землю.

МИД Франции сообщил, что посол Израиля в Париже ближайшие дни будет вызван для разбирательства.

Министерство иностранных дел Израиля, комментируя инцидент, сообщило, что французские охранники отказались представиться, что стало причиной конфликта. Французы были освобождены сразу после того, как выяснилось, они обладают дипломатическим статусом.