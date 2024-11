СМИ: в Амстердаме предпринята попытка линча израильских туристов

В Амстердаме группа израильтян подверглась нападению толпы. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля. И, как пишет Ynet, судя по видео, нападение на израильтян было спланировано заранее.

Нападавшие хвастаются в социальных сетях своими трофеи – загранпаспортами израильтян.

Среди израильтян есть раненые. На одном из видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, как несколько человек избивают лежащего на земле мужчину.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi