Франция запретила участие израильских корпораций в выставке морских вооружений Euronaval 2024

Правительство Франции запретило израильским оборонным компаниям принимать участие в одной из крупнейших в мире выставок морских вооружений Euronaval, которая пройдет с 4 по 7 ноября в Вильпенте.

Председатель израильского объединения промышленников Рон Томер сообщил о намерении оспорить данное решение как дискриминирующее.

Напомним, что этот сценарий уже имел место летом на выставке вооружений Eurosatory. Тогда суд отменил запрет правительства, однако решение суда было вынесено уже ближе к окончанию работы выставки и фактически израильские компании не смогли принять в ней участия.