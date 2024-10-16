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Экономика

Франция запретила участие израильских корпораций в выставке морских вооружений Euronaval 2024

время публикации: 16 октября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:25
Франция запретила участие израильских корпораций в выставке морских вооружений Euronaval 2024
Benoit Tessier/Pool via AP

Правительство Франции запретило израильским оборонным компаниям принимать участие в одной из крупнейших в мире выставок морских вооружений Euronaval, которая пройдет с 4 по 7 ноября в Вильпенте.

Председатель израильского объединения промышленников Рон Томер сообщил о намерении оспорить данное решение как дискриминирующее.

Напомним, что этот сценарий уже имел место летом на выставке вооружений Eurosatory. Тогда суд отменил запрет правительства, однако решение суда было вынесено уже ближе к окончанию работы выставки и фактически израильские компании не смогли принять в ней участия.

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