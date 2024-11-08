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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 08 ноября 2024 г., 20:59 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 21:31
ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 8 ноября, вечером, истребители ВВС ЦАХАЛа, следуя информации, предоставленной военной разведкой и приказам командования Северного округа, атаковали штаб террористической организации "Хизбалла", находившийся в жилом массиве города Тир на юге Ливана.

Как всегда в таких случаях, операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению.

За последние сутки ЦАХАЛа уничтожили десятки террористов на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки, использовавшиеся террористами для ракетных обстрелов Акко и других населенных пунктов Израиля.

Также удары ВВС ЦАХАЛа были нанесены по складам боеприпасов и военным зданиям "Хизбаллы".

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