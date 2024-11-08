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Израиль

Нетаниягу распорядился отправить в Амстердам самолет для эвакуации израильтян

время публикации: 08 ноября 2024 г., 04:45 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 04:49
Биньямин Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

После того, как в Амстердаме группа израильтян подверглась нападению толпы, из канцелярии премьер-министра передали, что Биньямин Нетаниягу распорядился отправить в Нидерланды самолет для эвакуации израильтян.

В ночь на 8 ноября стало известно о чрезвычайном происшествии в Амстердаме, где была предпринята попытка линча туристов из Израиля. Среди израильтян есть раненые. С одним человеком не удается установить связь.

На одном из видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, как несколько человек избивают лежащего на земле мужчину.

Израиль
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