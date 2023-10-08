Нетаниягу на заседании кабинета безопасности: первый этап операции против ХАМАСа в секторе Газы близок к завершению

На заседании кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что первый этап операции против ХАМАСа в секторе Газы близок к завершению. Он пояснил, что завершение первого этапа операции "Железные мечи" – уничтожение или нейтрализация террористов, проникших на израильскую территорию.

"Мы начали наступательную операцию, которая будет продолжаться без оговорок и передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", – заявил Нетаниягу.

adv_12 incontent_1

Кабинет безопасности пришел к согласованному решению, что целью военной операции является уничтожение не только военного, но и политического потенциала ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок, чтобы добиться многолетнего спокойствия в Газе.

adv_13 m_ar_1

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил по завершении дебатов: "Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственным нападением ХАМАСа... Мы восстановим безопасность для граждан Израиля, и мы победим".

По данным канцелярии премьер-министра, кабинет принял решение, помимо прочего, прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газы.

adv_14 incontent_2

Некоторые министры критически высказались в связи с тем, что на заседании не было командующего генеральным штабом ЦАХАЛа Герци А-Леви и руководителя военной разведки АМАН Аарона Халивы. Они сочли, что их отсутствие связано с нежеланием отвечать на трудные вопросы. В частности, с такой критикой выступил министр инноваций и науки Офир Акунис. Однако Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант пояснили, что Герци А-Леви в другой день ответит на вопросы правительства, в настоящее время перед ним стоят другие неотложные задачи.