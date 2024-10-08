ДТП в Хадере: пожилой мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 08 октября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 14:54
Пешеход в возрасте около 70 лет получил множественные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Ахад а-Ам в Хадере.
По сообщению "Маген Давид Адом", пожилой человек был без сознания, он получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, его повезли в больницу "Гилель Яфэ".
Информация уточняется.
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