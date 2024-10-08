ДТП в Хадере: пожилой мужчина в тяжелом состоянии

Пешеход в возрасте около 70 лет получил множественные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Ахад а-Ам в Хадере.

По сообщению "Маген Давид Адом", пожилой человек был без сознания, он получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, его повезли в больницу "Гилель Яфэ".

Информация уточняется.