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Израиль

ДТП в Хадере: пожилой мужчина в тяжелом состоянии

время публикации: 08 октября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 14:54
ДТП в Хадере: пожилой мужчина в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Пешеход в возрасте около 70 лет получил множественные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Ахад а-Ам в Хадере.

По сообщению "Маген Давид Адом", пожилой человек был без сознания, он получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, его повезли в больницу "Гилель Яфэ".

Информация уточняется.

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