Предъявлены предварительные обвинения исполнителю "криминального теракта" в Рамле

Предварительные обвинения поданы против 17-летнего жителя Рамле, который бросил гранату под автомобиль, что привело к взрыву, пожару в расположенных рядом магазинах и гибели четверых человек, включая троих детей. Несовершеннолетнему вменяется убийство при отягчающих обстоятельствах. В ближайшие дни будут предъявлены официальные обвинения.

По данным расследования, подросток принадлежал к клану Мусрати, и преступление было совершено на почве вражды криминальных кланов Рамле и Лода. Автомобиль, под который подросток бросил гранату, принадлежал члену семьи Джаруши. После взрыва подросток пытался скрыться в доме, который его отец арендовал в Лоде, но полиция установила его местонахождение и арестовала его.

На допросе подросток молчал и отрицал свою причастность к "криминальному теракту", однако в связи с тем, что его перемещения попали на камеры наружного наблюдения, у следствия было достаточно улик для предъявления предварительных обвинений.

Еще двое подозреваемых в причастности к этому преступлению, отец подростка и его брат, были освобождены, поскольку следствию не удалось доказать их причастность. Человек, который приказал подростку бросить гранату в автомобиль, находится под арестом в рамках расследования другого убийства, против него также будут предъявлены обвинения по завершении расследования.

Напомним, 12 сентября на улице Герцля в центре Рамле, недалеко от городского рынка, взорвался и загорелся легковой автомобиль, огонь с него перебросился на два ближайших магазина. В результате этого инцидента пострадали 12 человек, состояние пятерых было оценено как критическое.

По словам свидетелей, после взрыва машины несколько прохожих забежали в ближайшие магазины в поисках укрытия, но спустя мгновение в магазинах начался пожар. Именно в магазинах находились большинство пострадавших. В критическом состоянии в больницу доставлены: двухмесячная девочка, дети 5, 10 и 15 лет, 50-летняя женщина. Еще два человека получили травмы средней тяжести, и пять – легкие травмы. 50-летняя женщина и дети в возрасте пяти, 10 и 15 лет вскоре скончались в больнице.