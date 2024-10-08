ЦАХАЛ расширяет наземную операцию на севере сектора Газы

Судя по сообщениям из Газы, ЦАХАЛ расширяет наземную операцию в северной части сектора. Сегодня утром были разбросаны с воздуха листовки над Байт-Лахией с призывом к местным жителям – незамедлительно эвакуироваться в юго-западные районы сектора, в гуманитарную зону.

Поступают сообщения, что силы ЦАХАЛа взрывают здания в Джабалии, на севере сектора Газы. В этом районе слышны перестрелки. ЦАХАЛ задействует тяжелую инженерную технику.