x
08 октября 2024
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Управление тылом ужесточило инструкции для пригородов Хайфы

время публикации: 08 октября 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 18:12
Управление тылом ужесточило инструкции для пригородов Хайфы
Пресс-служба командования тылом

Во вторник, 8 октября, Управление тылом сообщило, что по итогам совещания по оценке ситуации принято решение об ужесточении инструкций для жителей пригородов Хайфы: Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин. В указанных населенных пунктах запрещена работа учебных заведений.

Работа предприятий и учреждений разрешена только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в указанное время.

Разрешено проведение собраний с участием не более 50 человек на открытой местности, и до 250 в помещении.

Пляжи закрыты.

Новые инструкции вступили в силу 8 октября в 18:00.

Для остальных районов Израиля инструкции для населения не изменились.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

368-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Бейруте и Газе, "Хизбалла" обстреляла Хайфу. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

В результате массированного обстрела ранена женщина. ЦАХАЛ атакует "Хизбаллу" в Бейруте
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2024

Управление тылом смягчило инструкции для части населенных пунктов Галилеи и Голан