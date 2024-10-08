Управление тылом ужесточило инструкции для пригородов Хайфы

Во вторник, 8 октября, Управление тылом сообщило, что по итогам совещания по оценке ситуации принято решение об ужесточении инструкций для жителей пригородов Хайфы: Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин. В указанных населенных пунктах запрещена работа учебных заведений.

Работа предприятий и учреждений разрешена только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в указанное время.

Разрешено проведение собраний с участием не более 50 человек на открытой местности, и до 250 в помещении.

Пляжи закрыты.

Новые инструкции вступили в силу 8 октября в 18:00.

Для остальных районов Израиля инструкции для населения не изменились.