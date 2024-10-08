Контр-адмирал Хагари: ВВС провели операцию по уничтожению подземных командных центров "Хизбаллы"
время публикации: 08 октября 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 21:31
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в ходе массированного удара, нанесенного 7 октября ВВС ЦАХАЛа, было ликвидировано по меньшей мере 50 террористов "Хизбаллы", в том числе шесть представителей командного состава группировки.
В операции, целью которой было уничтожение подземных командных центров, участвовали 100 боевых самолетов. Было уничтожено 50 объектов инфраструктуры подразделения "Азиз", 30 объектов подразделения "Насер" и пять – подразделения "Бадр".
Атаке были подвергнуты 10 объектов подразделения "Радуан" и штаба разведки группировки и 30 объектов, на которых располагались ракеты средней дальности "Хизбаллы".
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