Контр-адмирал Хагари: ВВС провели операцию по уничтожению подземных командных центров "Хизбаллы"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в ходе массированного удара, нанесенного 7 октября ВВС ЦАХАЛа, было ликвидировано по меньшей мере 50 террористов "Хизбаллы", в том числе шесть представителей командного состава группировки.

В операции, целью которой было уничтожение подземных командных центров, участвовали 100 боевых самолетов. Было уничтожено 50 объектов инфраструктуры подразделения "Азиз", 30 объектов подразделения "Насер" и пять – подразделения "Бадр".

Атаке были подвергнуты 10 объектов подразделения "Радуан" и штаба разведки группировки и 30 объектов, на которых располагались ракеты средней дальности "Хизбаллы".