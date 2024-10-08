x
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, обстрелявшие Хайфу и Крайот

время публикации: 08 октября 2024 г., 15:37 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 15:37
ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, обстрелявшие Хайфу и Крайот
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористической инфраструктуре "Хизбаллы", боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по пусковым установкам, с которых был осуществлен массированный обстрел Хайфы и Крайот.

В ночь на вторник израильская авиация наносила удары по складу оружия и другим объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте, атаки продолжились и в течение дня. В частности, были атакованы пусковые ракетные установки, военные здания и позиции для обстрела израильской территории противотанковыми ракетами.

В понедельник вечером бойцы 646 бригады обнаружили вооруженных боевиков "Хизбаллы", которые вошли в здание школы в деревне Тир-Харфа. Здание школы использовалось в террористических целях, в нем также была размещена пусковая ракетная установка. Вскоре истребитель ВВС ЦАХАЛа уничтожил террористов на территории школы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

Ливанцы сообщают о точечной ликвидации мотоциклиста на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: застрелены двое боевиков, задержаны разыскиваемые
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

В результате массированного обстрела ранена женщина. ЦАХАЛ атакует "Хизбаллу" в Бейруте