ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки, обстрелявшие Хайфу и Крайот

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористической инфраструктуре "Хизбаллы", боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по пусковым установкам, с которых был осуществлен массированный обстрел Хайфы и Крайот.

В ночь на вторник израильская авиация наносила удары по складу оружия и другим объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте, атаки продолжились и в течение дня. В частности, были атакованы пусковые ракетные установки, военные здания и позиции для обстрела израильской территории противотанковыми ракетами.

В понедельник вечером бойцы 646 бригады обнаружили вооруженных боевиков "Хизбаллы", которые вошли в здание школы в деревне Тир-Харфа. Здание школы использовалось в террористических целях, в нем также была размещена пусковая ракетная установка. Вскоре истребитель ВВС ЦАХАЛа уничтожил террористов на территории школы.