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Израиль

В результате массированного обстрела ранена женщина. ЦАХАЛ атакует "Хизбаллу" в Бейруте

время публикации: 08 октября 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 13:49
В результате массированного обстрела ранена женщина
Пресс-служба МАДА
В результате массированного обстрела ранена женщина
Пресс-служба МАДА
В результате массированного обстрела ранена женщина. ЦАХАЛ атакует "Хизбаллу" в Бейруте
Пресс-служба МАДА

Армия обороны Израиля атаковала объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в южном предместье Бейрута Дахайя.

В результате массированного обстрела Хайфского залива женщина в возрасте около 70 лет получила осколочное ранение руки, пострадавшая была доставлена в больницу РАМБАМ в Хайфе. Местные жители в Крайот сообщают о попадании ракет и обломков противоракет в дома, ЦАХАЛ к этому моменту не подтверждает эти сообщения. В Кирьят-Яме ракета попала в здание школы, которому причинен серьезный ущерб.

По данным ЦАХАЛа, в ходе первого массированного залпа в 12:11-12:15 было зафиксировано 85 ракет, пересекших границу с Ливаном, большую часть ракет удалось сбить. В районе обстрела зафиксировано несколько падений ракет.

Во время второго залпа по Хайфскому заливу и Верхней Галилее, произошедшего в 12:43-12:46, со стороны Ливана были выпущены около 20 ракет, часть из них были сбиты, зафиксированы падения ракет.

Управление тылом на данном этапе оставляет инструкции для населения без изменений.

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