Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: застрелены двое боевиков, задержаны разыскиваемые

Бойцы Армии обороны Израиля, сотрудники ШАБАКа и пограничной полиции МАГАВ продолжают антитеррористические операции по всей территории Иудеи и Самарии. В Эль-Арубе в окрестностях Хеврона военнослужащие открыли огонь по двоим боевикам, забрасывавшим израильские силы бутылками с зажигательной смесью и взрывчаткой, зафиксированы попадания.

В Каландии и на территории округа Биньямин были задержаны около десяти разыскиваемых за террористическую деятельность, конфискованы пять единиц оружия. Были также обнаружены и изъяты деньги, используемые на финансирование террора.

В ночь на вторник военнослужащие провели антитеррористическую операцию в Бейт-Омере. В Бейт-Фурике в Самарии был задержан разыскиваемый, обнаружен и изъят пистолет.

Арестованные переданы ШАБАКу для проведения допросов, потерь среди израильских сил нет.