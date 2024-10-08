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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: застрелены двое боевиков, задержаны разыскиваемые

время публикации: 08 октября 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 13:54
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: застрелены двое боевиков, задержаны разыскиваемые
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы Армии обороны Израиля, сотрудники ШАБАКа и пограничной полиции МАГАВ продолжают антитеррористические операции по всей территории Иудеи и Самарии. В Эль-Арубе в окрестностях Хеврона военнослужащие открыли огонь по двоим боевикам, забрасывавшим израильские силы бутылками с зажигательной смесью и взрывчаткой, зафиксированы попадания.

В Каландии и на территории округа Биньямин были задержаны около десяти разыскиваемых за террористическую деятельность, конфискованы пять единиц оружия. Были также обнаружены и изъяты деньги, используемые на финансирование террора.

В ночь на вторник военнослужащие провели антитеррористическую операцию в Бейт-Омере. В Бейт-Фурике в Самарии был задержан разыскиваемый, обнаружен и изъят пистолет.

Арестованные переданы ШАБАКу для проведения допросов, потерь среди израильских сил нет.

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