ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы более 70 целей

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия на севере, центре и юге сектора Газы. За последние сутки израильские ВВС атаковали более 70 террористических объектов в Газе, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В официальном сообщении сказано, что силами 162-й дивизии в ходе боев в Джабалии, на севере сектора, были ликвидированы около 20 террористов.

Бойцы 401-й бригады уничтожили склад оружия.

Бойцы 460-й бригады ликвидировали террористов в здании, откуда велся огонь.

Силы 14-й бригады в последние сутки ведут боевые действия в районе Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы.

Бойцы бригады "Нахаль" атаковали здание, из которого группа боевиков планировала обстрелять израильских военных.

Бригады "Нахаль" и "Бислах" продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора.