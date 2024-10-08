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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы более 70 целей

время публикации: 08 октября 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 11:44
ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы более 70 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия на севере, центре и юге сектора Газы. За последние сутки израильские ВВС атаковали более 70 террористических объектов в Газе, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В официальном сообщении сказано, что силами 162-й дивизии в ходе боев в Джабалии, на севере сектора, были ликвидированы около 20 террористов.

Бойцы 401-й бригады уничтожили склад оружия.

Бойцы 460-й бригады ликвидировали террористов в здании, откуда велся огонь.

Силы 14-й бригады в последние сутки ведут боевые действия в районе Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы.

Бойцы бригады "Нахаль" атаковали здание, из которого группа боевиков планировала обстрелять израильских военных.

Бригады "Нахаль" и "Бислах" продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора.

Израиль
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