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Израиль

Силы 98-й дивизии уничтожили на юге Ливана сотни террористов. Видео

время публикации: 08 октября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 16:31
Силы 98-й дивизии уничтожили на юге Ливана сотни террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что силы 98-й дивизии, включая бойцов из 7-й бригады, бригады "Цанханим", подразделений коммандос и инженерного спецназа "Яалом", ведут бои на юге Ливана в приграничных деревнях, которые считаются оплотами "Хизбаллы".

За несколько дней наземной операции в трех районах южного Ливана израильские военные ликвидировали сотни террористов, уничтожили несколько подземных туннелей, десятки террористических инфраструктур и боевых комплексов, где были обнаружены и уничтожены сотни единиц вооружения.

В настоящее время в Ливане действуют четыре дивизии ЦАХАЛа: 98-я, 36-я, 91-я и 146-я.

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