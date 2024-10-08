Силы 98-й дивизии уничтожили на юге Ливана сотни террористов. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что силы 98-й дивизии, включая бойцов из 7-й бригады, бригады "Цанханим", подразделений коммандос и инженерного спецназа "Яалом", ведут бои на юге Ливана в приграничных деревнях, которые считаются оплотами "Хизбаллы".

За несколько дней наземной операции в трех районах южного Ливана израильские военные ликвидировали сотни террористов, уничтожили несколько подземных туннелей, десятки террористических инфраструктур и боевых комплексов, где были обнаружены и уничтожены сотни единиц вооружения.

В настоящее время в Ливане действуют четыре дивизии ЦАХАЛа: 98-я, 36-я, 91-я и 146-я.