Два араба подозреваются в изнасиловании туристки. Их адвокат: "Они просто развлекались"

Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей двоих жителей арабского квартала Иерусалима Абдель-Рахмана Алси и Маджада Асада, подозреваемых в изнасиловании зарубежной туристки.

Женщина была знакома с одним из подозреваемых, они проводили место в клубе, после чего подозреваемые пообещали отвезти туристку в домой. Вместо этого они отвезли ее в гостиницу, где поочередно изнасиловали, и затем рано утром высадили ее на перекрестке. Пострадавшая считает, что в ее напиток что-то подмешали, сообщает "Исраэль а-Йом".

В конце минувшей недели пострадавшая подала жалобу в полицию. Она сообщила, что с одним из подозреваемых у нее было дружеское знакомство в течение полугода, он пригласил ее в клуб, после чего пообещал отвезти ее домой вместе со своим другом. Но во время поездки она обнаружила, что ее везут не домой, а в гостиницу.

Женщина отказывалась идти, ее оттащили в номер силой, раздели, и несмотря на ее сопротивление, изнасиловали. По словам пострадавшей, в процессе она потеряла сознание. По ее мнению, ей в напиток что-то добавили. На допросе оба подозреваемых хранили молчание и отказывались сотрудничать со следствием.

Их адвокат Шуш Хайон опровергла заявления пострадавшей: она сообщила, что оба подзащитных – законопослушные работающие люди, которые просто развлекались, они вместе пели караоке и пили алкоголь, после чего по общей договоренности отправились "туда, куда они отправились". Адвокат утверждает, что пострадавшая выдумала всю историю и скрывает от полицию правду.

По словам адвоката, пострадавшая ранее уже состояла в интимных отношениях с одним из подозреваемых, и что речь идет о взрослых людях, которые "пришли в гостиницу и сняли номер на несколько часов".