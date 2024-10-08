В Иерусалиме погиб рабочий, производивший ремонтные работы
время публикации: 08 октября 2024 г., 00:53 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 00:53
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования, в результате которого во время ремонтных работ на улице А-Умань в Иерусалиме погиб 60-летний мужчина.
60-летний рабочий, являющийся жителем арабского квартала Иерусалима, погиб при падении с большой высоты.
В полиции склоняются, что речь идет о производственной аварии.
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