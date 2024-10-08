В Иерусалиме погиб рабочий, производивший ремонтные работы

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования, в результате которого во время ремонтных работ на улице А-Умань в Иерусалиме погиб 60-летний мужчина.

60-летний рабочий, являющийся жителем арабского квартала Иерусалима, погиб при падении с большой высоты.

В полиции склоняются, что речь идет о производственной аварии.