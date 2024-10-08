Нетаниягу в обращении к ливанцам: "Спасите Ливан прежде, чем он повторит судьбу Газы"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение к жителям Ливана, призывая их спасти Ливан "прежде, чем он повторит судьбу Газы".

"Банда тиранов и террористов разрушила вашу страну. Спустя лишь один день после 7 октября "Хизбалла" присоединилась к войне против Израиля. Мы решили положить этому конец и сделать все необходимое, чтобы безопасно вернуть наших граждан в их дома. Мы нанесли серьезный ущерб "Хизбалле", уничтожив множество террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника", – заявил Нетаниягу.

"У вас есть возможность спасти Ливан прежде, чем он повторит судьбу Газы", – говорит Нетаниягу.

Полный текст видеообращения Биньямина Нетаниягу, предоставленный его пресс-службой:

"Вы помните времена, когда вашу страну называли "жемчужиной Ближнего Востока"? Я помню. Что произошло с Ливаном? Банда тиранов и террористов разрушила его, вот что случилось. Ливан когда-то был известен своей терпимостью и красотой. Сегодня это место хаоса, место войны.

Израиль вышел из Ливана 25 лет назад. Но страной, которая фактически оккупировала Ливан, была не Израиль, а Иран. Иран финансирует и вооружает "Хизбаллу", чтобы она служила иранским интересам за счёт Ливана. "Хизбалла" превратила Ливан в склад оружия и боеприпасов и в передовую военную базу Ирана.

Год назад, всего через день после резни 7 октября "Хизбалла" присоединилась к войне против Израиля. Она внезапно атаковала наши города и граждан. С тех пор она выпустила по Израилю свыше 8.000 ракет, убивала граждан – евреев, христиан, мусульман и друзов – без разбора.

Израиль решил положить этому конец. Мы решили сделать всё что потребуется, чтобы вернуть наших граждан в безопасности в их дома.

Израиль имеет право на самооборону. Израиль имеет право и на победу! И Израиль победит!

Мы ослабили возможности "Хизбаллы"; уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника.

Сегодня "Хизбалла" слабее, чем была в течение многих лет.

Сейчас вы, граждане Ливана, стоите на важном распутье. Выбор за вами. Вы можете вернуть свою страну. Вы можете вернуть ее на путь мира и процветания.

Если вы этого не сделаете, "Хизбалла" продолжит попытки воевать с Израилем из густонаселенных районов. За ваш счёт. Ей всё равно, что Ливан будет втянут в более масштабную войну.

Христиане, друзы, мусульмане – сунниты и шииты – все вы страдаете из-за бессмысленной войны "Хизбаллы" против Израиля.

Сегодня я задаю каждому отцу и матери в Ливане простой вопрос: стоит ли оно того? Ведь не обязательно должно быть так. Я знаю, что вы хотите лучшего будущего для своих детей.

Поэтому сегодня я обращаюсь ко всем вам. Есть лучший путь, лучший для ваших детей, для ваших городов, для ваших деревень, для вашей страны. Вы заслуживаете того, чтобы вернуть Ливан к мирным дням. Вам нужен другой Ливан. Одна страна, один флаг, один народ.

Не позволяйте этим террористам разрушить ваше будущее больше, чем они уже сделали.

Поднимите головы и верните себе обратно свою страну. У вас есть шанс, которого не было десятки лет, шанс позаботиться о будущем ваших детей и внуков.

У вас есть возможность спасти Ливан от падения в бездну затяжной войны, которая приведёт к разрушению и страданиям, подобным тем, что в Газе. Не обязательно должно быть так. Каждый из вас может сделать шаг к своему будущему. Даже небольшой шаг.

Говорю вам, граждане Ливана: освободите свою страну от "Хизбаллы", чтобы эта война могла закончиться. Освободите себя от "Хизбаллы", чтобы ваша страна снова могла процветать, чтобы будущие поколения ливанских и израильских детей больше не знали войн и кровопролитий, а зажили, наконец, вместе в мире".