"Криминальный теракт" в Рамле: арестованы еще двое подозреваемых

Разрешена к публикации информация об аресте еще двоих подозреваемых в причастности к совершенному около двух недель назад взрыву автомобиля в Рамле, в результате которого четыре человека погибли и еще несколько получили ранения.

Напомним, 17-летний подозреваемый, который был арестован вскоре после инцидента, бросил гранату под автомобиль возле торгового центра в Рамле. В результате взрыва начался пожар в расположенных рядом магазинах, и при пожаре пострадали несколько человек, четверо из них, включая троих детей, вскоре скончались.

Двое дополнительных подозреваемых – родственники ключевого подозреваемого, одному из них 50 лет, второму – 17 лет. Суд продлил срок содержания несовершеннолетнего под стражей до 29 сентября, срок предварительного ареста взрослого подозреваемого продлен до 1 октября.

Подробности расследования запрещены к публикации в интересах следствия.