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Израиль

Две ракеты запущены из сектора Газы в сторону Сдерота

время публикации: 08 октября 2024 г., 18:55 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 19:06
Воздушная тревога в Сдероте и населенных пунктах на границе с Газой
Flash90. Фото М.Альстер

В 18:53 сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Сдероте, ферме "Шикмим", поселках Нир Ам, Ибим, Габим, а также в колледже "Сапир".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы в сторону Сдерота. Обе ракеты были перехвачены силами ПВО.

Ответственность за этот обстрел на себя взяли "Бригады Аль-Кудс" (боевое крыло "Исламского джихада").

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