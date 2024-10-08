Две ракеты запущены из сектора Газы в сторону Сдерота

В 18:53 сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Сдероте, ферме "Шикмим", поселках Нир Ам, Ибим, Габим, а также в колледже "Сапир".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы в сторону Сдерота. Обе ракеты были перехвачены силами ПВО.

Ответственность за этот обстрел на себя взяли "Бригады Аль-Кудс" (боевое крыло "Исламского джихада").