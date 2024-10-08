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Израиль

Столкновение грузовика с двумя автомобилями в Негеве: погибла молодая женщина

время публикации: 08 октября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 07:20
Столкновение грузовика с двумя автомобилями в Негеве: погибла молодая женщина
Пресс-служба МАДА

Утром во вторник, 8 октября, на 40-й трассе в районе перекрестка Машабим в Негеве произошло столкновение между грузовиком и двумя легковыми автомобилями.

В результате аварии молодая женщина в возрасте около 20 лет погибла на месте. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт ее смерти.

Еще два человека получили легкие травмы.

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