Столкновение грузовика с двумя автомобилями в Негеве: погибла молодая женщина
время публикации: 08 октября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 07:20
Утром во вторник, 8 октября, на 40-й трассе в районе перекрестка Машабим в Негеве произошло столкновение между грузовиком и двумя легковыми автомобилями.
В результате аварии молодая женщина в возрасте около 20 лет погибла на месте. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт ее смерти.
Еще два человека получили легкие травмы.