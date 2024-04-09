"Мекорот" поручено восстановить подачу воды в сектор Газы по последнему, третьему, водопроводу

Координатор действий правительства на палестинских территориях передал государственной компании "Мекорот" решение политического руководства страны открыть последнюю, третью, линию для поставки воды в сектор Газы. Речь идет о линии водопровода, которая была повреждена во время боев в районе Хан-Юниса.

По информации телеканала "Кан-11", ремонтные работы уже завершены, сейчас проводится тестирование водопровода, и в ближайшие дни он начнет работать на полную мощность.

После терактов 7 октября и начала войны израильское руководство заявило о своем намерении полностью снять себя ответственность за водоснабжение палестинского анклава. Но уже в конце октября после давления Вашингтона была частично возобновлена подача воды на юг сектора.