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Израиль

"Мекорот" поручено восстановить подачу воды в сектор Газы по последнему, третьему, водопроводу

время публикации: 09 апреля 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 21:25
"Мекорот" поручено восстановить подачу воды в сектор Газы по последнему, третьему, водопроводу
Abed Rahim Khatib / Flash 90

Координатор действий правительства на палестинских территориях передал государственной компании "Мекорот" решение политического руководства страны открыть последнюю, третью, линию для поставки воды в сектор Газы. Речь идет о линии водопровода, которая была повреждена во время боев в районе Хан-Юниса.

По информации телеканала "Кан-11", ремонтные работы уже завершены, сейчас проводится тестирование водопровода, и в ближайшие дни он начнет работать на полную мощность.

После терактов 7 октября и начала войны израильское руководство заявило о своем намерении полностью снять себя ответственность за водоснабжение палестинского анклава. Но уже в конце октября после давления Вашингтона была частично возобновлена подача воды на юг сектора.

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