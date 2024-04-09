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Израиль

В министерстве обороны подтвердили, что хакерам удалось проникнуть в сеть организации

время публикации: 09 апреля 2024 г., 21:05 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 21:05
В министерстве обороны подтвердили, что хакерам удалось проникнуть в сеть организации
AP Photo/Damian Dovarganes

Источники в министерстве обороны подтвердили изданию "Исраэль а-Йом", что группе иностранных хакеров удалось проникнуть в сеть организации, при этом источники издания не сообщили никаких других подробностей.

Несколько дней назад в группа иностранных хакеров объявила об успешной атаке на сеть министерства обороны Израиля и получении доступа к "секретным данным". В подтверждение своих слов они опубликовали в Телеграм-каналах несколько документов, касающихся контрактов и закупок министерства обороны. За полный пакет похищенных данных хакеры запросили 50 биткойнов (это около 12,5 миллионов шекелей).

"Исраэль а-Йом" пишет, что в одном из своих сообщений хакеры написали, что они воздержатся от продажи похищенных данных, если Израиль выпустит из своих тюрем 500 палестинских заключенных, отбывающих наказание за терроризм.

По информации "Исраэль а-Йом" хакерские атаки на министерства обороны и юстиции Израиля были осуществлены накануне последней пятницы Рамадана, когда в Иране отмечают День Иерусалима.

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