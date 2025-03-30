Регев объявила, что в этом году День независимости будет проходить без фейерверков

Министр Мири Регев, возглавляющая комитет по организации государственных церемоний в День независимости, сообщила об отмене фейерверков и пиротехнических шоу во время церемонии зажжения факелов на горе Герцля. Она подчеркнула, что решение распространяется даже на так называемые "тихие фейерверки", которые начали применяться в Израиле еще до событий 7 октября по инициативе министра культуры Хили Трупера.

Регев отметила, что это решение принято в связи с ростом числа случаев посттравматического стрессового расстройства в Израиле.

Министр транспорта Мири Регев обратилась к главам муниципалитетов и местных советов с призывом воздержаться от салютов и на муниципальных празднованиях 77-го Дня Независимости Государства Израиль.

Это второй год подряд, когда День независимости в Израиле отмечается без традиционных фейерверков, что становится новой практикой в условиях продолжающейся войны и роста чувствительности к громким звукам у населения.