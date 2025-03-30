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Израиль

Регев объявила, что в этом году День независимости будет проходить без фейерверков

время публикации: 30 марта 2025 г., 23:13 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 23:13
Регев объявила, что в этом году День независимости будет проходить без фейерверков
Wisam Hashlamoun/Flash90

Министр Мири Регев, возглавляющая комитет по организации государственных церемоний в День независимости, сообщила об отмене фейерверков и пиротехнических шоу во время церемонии зажжения факелов на горе Герцля. Она подчеркнула, что решение распространяется даже на так называемые "тихие фейерверки", которые начали применяться в Израиле еще до событий 7 октября по инициативе министра культуры Хили Трупера.

Регев отметила, что это решение принято в связи с ростом числа случаев посттравматического стрессового расстройства в Израиле.

Министр транспорта Мири Регев обратилась к главам муниципалитетов и местных советов с призывом воздержаться от салютов и на муниципальных празднованиях 77-го Дня Независимости Государства Израиль.

Это второй год подряд, когда День независимости в Израиле отмечается без традиционных фейерверков, что становится новой практикой в условиях продолжающейся войны и роста чувствительности к громким звукам у населения.

Израиль
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