Вернувшись из Вашингтона, Нетаниягу отправился в суд
время публикации: 09 апреля 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 10:18
Через несколько часов после возвращения из США глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в окружной суд Тель-Авива, чтобы продолжить свидетельские показания. Предполагается, что часть показаний будет связано с делом №4000, а часть – с делом №1000.
В начале судебного заседания адвокат главы правительства Амит Хадад указал судьям на то, что Нетаниягу очень устал, поскольку всю ночь не спал. "Начнем, а там посмотрим", – ответила на это председательствующая на заседании судья Ривка Фридман Фельдман.
Напомним, что судебное заседание было назначено на 7 апреля, однако затем его отложили на два дня в связи с незапланированной поездкой в США на встречу с президентом Дональдом Трампом.
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