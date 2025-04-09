Вернувшись из Вашингтона, Нетаниягу отправился в суд

Через несколько часов после возвращения из США глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в окружной суд Тель-Авива, чтобы продолжить свидетельские показания. Предполагается, что часть показаний будет связано с делом №4000, а часть – с делом №1000.

В начале судебного заседания адвокат главы правительства Амит Хадад указал судьям на то, что Нетаниягу очень устал, поскольку всю ночь не спал. "Начнем, а там посмотрим", – ответила на это председательствующая на заседании судья Ривка Фридман Фельдман.

Напомним, что судебное заседание было назначено на 7 апреля, однако затем его отложили на два дня в связи с незапланированной поездкой в США на встречу с президентом Дональдом Трампом.