Еще одна ракета хуситов, не долетев до Израиля, упала в Саудовской Аравии

Вечером 9 апреля террористическая организация "Ансар Аллах" предприняла очередную попытку ракетного обстрела Израиля.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что запущенная в сторону Израиля баллистическая ракета упала в Саудовской Аравии.

По сообщениям, поступающим из Эр-Рияда, неясно, была ли ракета перехвачена системами ПВО или к ее падению привела неисправность.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы. Обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 2, 3, 4 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

7 апреля ЦАХАЛ перехватил за пределами Израиля беспилотник хуситов.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.