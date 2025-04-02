Ракета, запущенная хуситами, взорвалась над Саудовской Аравией

Израильские СМИ, в том числе радиостанция "Кан Бет", сообщили, что вечером 1 апреля террористическая организация "Ансар Аллах" предприняла попытку ракетного обстрела Израиля.

Запущенная баллистическая ракета взорвалась над территорией Саудовской Аравии.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.