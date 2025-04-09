В результате ДТП погиб прапорщик полиции Игорь Орлик

Утром 9 апреля на 4-й трассе, недалеко от северного съезда на Ашдод, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший был направлен в больницу "Каплан" в Реховоте. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что состояние пострадавшего критическое. Позже из больницы сообщили, что пострадавший умер.

Полиция передает, что по дороге на работу в Бат-Ям погиб 31-летний Игорь Орлик – прапорщик полиции, призванный на службу в 2018 году. У него остались родители, жена и маленькая дочь.

Игорь служил заместителем командира мотоциклетного спецподразделения ЯСАМ в районе Аялон (южный Тель-Авив, Яффо, Холон, Бат-Ям).