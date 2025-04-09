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Израиль

Глава ШАБАКа и результаты встречи с Трампом. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Газа
США
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
время публикации: 09 апреля 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 22:14
Габи Вольфсон
Глава ШАБАКа и результаты встречи с Трампом. Видеокомментарий Габи Вольфсона
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

На фоне усиливающейся напряженности в регионе премьер-министр Израиля отправляется на незапланированную встречу с Дональдом Трампом. Формальный повод – экономические вопросы, но за закрытыми дверями обсуждаются куда более серьезные темы: возможное соглашение США и Ирана, прямые переговоры и план по расселению жителей Газы.

Тем временем в Израиле – острый внутренний кризис. Верховный суд рассматривает апелляции по поводу отставки главы ШАБАКа. Заседание сопровождалось скандалом, выкриками и удалением публики из зала. Суд требует компромисса между правительством и юридическим советником, но шансы на него минимальны. Решение отложено на 10 дней.

Параллельно Трамп озвучивает идею переселения жителей Газы, а Нетаниягу подтверждает наличие переговоров с другими странами. Однако на практике сектор остается под контролем ХАМАСа, и любые перемены кажутся далекими.

Верховный суд все активнее вовлечен в политические процессы, и вопрос доверия между ключевыми ветвями власти выходит на первый план.

Удалось ли Нетаниягу согласовать свои позиции с Вашингтоном? Будет ли достигнут компромисс в израильском суде? И что будет с сектором Газы в случае провала переговоров? Подробности – в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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