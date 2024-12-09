Верховный суд перевел Фельдштейна под домашний арест

Верховный суд принял решение о переводе Эли Фельдштейна, главного фигуранта дела об утечке секретных документов, под домашний арест.

Прапорщик военной разведки, также являющийся обвиняемым по этому делу, оставлен под домашним арестом.

Согласно решению судьи Штайна, освобожденный из-под стражи обвиняемый будет находиться под контролем 24 часа при помощи электронного наручника, и ему запрещено пользоваться телефоном.

21 ноября прокуратура представила в окружной суд Центрального района страны обвинительное заключение против пресс-секретаря главы правительства по военным вопросам и вопросам безопасности Эли Фельдштейна.

Фельдштейн обвиняется в получении совершенно секретного документа и передаче его содержания германскому изданию Bild. Эли Фельдштейну вменяется передача секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства.

Военнослужащий подразделения разведки ЦАХАЛа на сверхсрочной службе, который, по данным обвинительного заключения, передал Эли Фельдштейну совершенно секретные документы, предстанет перед трибуналом за разглашение секретной информации, ему не будет вменяться намерение нанести ущерб безопасности государства. Имя военнослужащего на данном этапе запрещено к публикации.