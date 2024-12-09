Внимание, розыск: пропал восьмилетний Элиягу Нахман Примак из Бейт-Шемеша (найден)

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего ребенка. Пропал восьмилетний Элиягу Нахман Примак, житель Бейт-Шемеша, которого в последний раз видели в послеобеденные часы в понедельник, 9 декабря, на улице Герцля в Бейт-Шемеше, после чего мальчик не вернулся домой.

Приметы пропавшего: светлые волосы, зеленые глаза. Он был одет в майку сине-серого цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика или какие-либо детали, которые помогут установить его местонахождение, позвонить по телефонам 100 или 02-9902222.

Вскоре после публикации объявления полиция сообщила, что ребенок найден, и с ним все в порядке.