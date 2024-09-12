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Израиль

Внимание, розыск: пропал 24-летний Михаэль Сальмалек Менгисту из Бейт-Шемеша

время публикации: 12 сентября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:58
Внимание, розыск: пропал 24-летний Михаэль Сальмалек Менгисту из Бейт-Шемеша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розысках пропавшего. Пропал 24-летний Михаэль Сальмалек Менгисту из Бейт-Шемеша: связь с ним прервалась в последние сутки.

Приметы пропавшего: рост 170 см, стройный, темные глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222.

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