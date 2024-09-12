Внимание, розыск: пропал 24-летний Михаэль Сальмалек Менгисту из Бейт-Шемеша

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розысках пропавшего. Пропал 24-летний Михаэль Сальмалек Менгисту из Бейт-Шемеша: связь с ним прервалась в последние сутки.

Приметы пропавшего: рост 170 см, стройный, темные глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222.