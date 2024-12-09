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Израиль

Судья Амит направил письмо министру юстиции: "Пора возобновить сотрудничество"

Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:50
Судья Амит направил письмо министру юстиции: "Пора возобновить сотрудничество"
Chaim Goldberg/Flash90

Исполняющий обязанности главы Верховного суда Ицхак Амит направил письмо министру юстиции Яриву Левину.

"Я полагаю, что пришло время восстановить нормальные рабочие контакты между нами и вернуться к обычной, нормативной, ранее существовавшей профессиональной коммуникации", – написал Амит.

Напомним, что судья Амит ожидает решения комиссии по назначению судей о его избрании главой Верховного суда. Министр юстиции Ярив Левин, возглавляющий комиссию, пытается воспрепятствовать назначению Амита.

Ранее Левин заявлял, что не будет сотрудничать с главой Верховного суда, который избран по действующей системе назначения.

В окружении министра юстиции Ярива Левина заявили, что судья Амит может направить это письмо самому себе: "Действительно пришло время работать вместе без того, чтобы БАГАЦ издавал распорядительные указы. Нельзя говорить когда удобно о совместной работе и когда удобно издавать распорядительные указы".

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