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Израиль

Левин принес на комиссию по выбору судей аппаратуру для прямых трансляций, но не воспользовался ею

Суд
Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
Юридическая реформа
время публикации: 28 ноября 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 19:49
Министр юстиции Ярив Левин
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 28 ноября, подчиняясь распоряжению БАГАЦа, министр юстиции Ярив Левин провел второе в этом месяце заседание комиссии по назначению судей для выбора главы Верховного суда.

На это заседание министр юстиции пришел с оборудованием для проведения прямых трансляций. Сайт "Калькалист" отмечает, что заседание продолжалось три часа и большую часть времени члены комиссии обсуждали требование Левина о проведении выборов в прямом эфире.

На протяжении нескольких месяцев работа комиссии парализована из-за разногласий по поводу кандидатуры на должность главы БАГАЦа. В соответствии с принятой системой "старшинства", на пост претендует судья Ицхак Амит, однако министр юстиции предпочитает судью Йосефа Эльрона.

Сегодняшнее заседание было посвящено главным образом процедуре избрания заместителя председателя БАГАЦа и президента суда. Против кандидатур Ицхака Амита и Йосефа Эльрона были поданы тысячи возражений. Отвечая на обвинения в свой адрес, Эльрон заявил, что он не связан с политической системой, не пытался продвигать свою кандидатуру через политиков и выступает за разделение политики и права. Он также отметил: ему известно о принципе старшинства, но он убежден, что на должность председателя БАГАЦа должен назначаться наиболее подходящий кандидат, которым он себя считает.

Ицхак Амит попросил комиссию по назначению отклонить 2800 возражений, поданных против его кандидатуры. По его словам, он все их внимательно изучил и большая часть из этих возражений является повтором предыдущих.

Из комиссии по выбору судей сообщили, что заседание завершилось без проведения голосования.

Израиль
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